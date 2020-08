Corona-Update: 48 Infizierte, 3540 Genesene

Update, Samstag, 01. August, 19.30: In den vergangenen 24 Stunden sind in Tirol sechs Personen vom Coronavirus genesen, drei weitere positive Coronavirus-Testergebnisse liegen vor. Damit sind derzeit 3.540 Personen vom Coronavirus genesen und 48 aktuell erkrankt. Der Bezirk Kufstein führt mit 21 Fällen, gefolgt von Innsbruck-Land (8), Kitzbühel: (5), Innsbruck-Stadt (5), Imst (3), Landeck (3), Schwaz (2) und Reutte (1). In Lienz gibt es aktuell keine Fälle.