Kind (1) nach Sturz in Teich in kritischem Zustand

Schreckliche Szenen in Pfarrkirchen (Oberösterreich)! Ein Einjähriger stürzte beim Spielen im Garten eines Einfamilienhauses in einen Teich, blieb dort mit dem Kopf nach unten liegen. Als ihn die Mutter und Angehörige fanden, dürfte er bereits fünf bis zehn Minuten im Wasser gelegen haben. Er wurde in kritischem Zustand ins Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen.