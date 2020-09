„New Mutants“: X-Men als gruseliges Teenie-Drama

Kurzweilige Unterhaltung bieten die Teenie-Mutanten durchaus, allerdings dauert es viel zu lange, bis die Grusel-Geschichte so richtig Fahrt aufnimmt - und wirkt dadurch umso mehr wie der Pilotfilm einer Serienproduktion. Geplant war das X-Drama offenbar als Auftakt zu weiteren X-Filmen, was aber mit der Rückkehr der X-Rechte zu Marvel nicht geschehen wird. Schade also, dass jener aus den Comics bekannte aber noch nie auf der Leinwand realisierte X-Bösewicht, der in „The New Mutants“ die Fäden zieht, nur angedeutet wird.