Corona-Ampel schaltet in sieben Regionen auf Gelb

Mit der zweiten Schaltung der Corona-Ampel wurden am Freitag bereits sieben Regionen in Österreich auf Gelb geschaltet. Gelb bedeutet mittleres Risiko, davon betroffen sind Wien, Graz, Innsbruck, Korneuburg, Wiener Neustadt, Bezirk-Kufstein und Schwaz in Tirol. Zeitgleich kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag verschärfte Maßnahmen mit „Gültigkeit Montag, 0 Uhr“ an.