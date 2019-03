Erste 5G-Frequenzen für 188 Mio. Euro versteigert

Neben den drei österreichweiten Mobilfunkern A1, T-Mobile und Drei haben vier Anbieter auf regionaler Ebene Frequenzen ersteigert, in Salzburg ist das die Salzburg AG (4,4 Millionen Euro), in der Steiermark die Holding Graz (3 Millionen Euro), in Oberösterreich die Liwest (5,3 Millionen Euro) und Spusu-Mutter Mass Response (1,8 Millionen Euro) sicherte sich Lizenzen in Niederösterreich und im Burgenland, verzichtete aber auf die Ballungsgebiete Wien und St. Pölten. Die RTR hofft durch die neuen Anbieter auf einen Innovationswettbewerb.