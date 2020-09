Glatz-Kremsner „irrtümlich“ Beschuldigte

Karriere hat nichts mit politischer Partei zu tun

Sie habe sich in ihrer Zeit in der Volkspartei nicht in tagespolitische Dinge eingemischt. „Ich war immer eine Frau in der Wirtschaft, nicht aus der Wirtschaft“, sagte Glatz-Kremsner. Sie betonte, dass ihr Karriereweg in den Casinos Austria von der Vorstandsassistentin vor 30 Jahren zur nunmehrigen Generaldirektorin nichts mit einer politischen Partei zu tun habe.