Sidlo verklagt Casinos Austria auf 2,3 Mio. Euro

Arbeitsrechtler stufen Sidlos Chancen vor Gericht als „gut“ ein

In einem Brief an den Casinos-Aufsichtshat habe Sidlo dem Bericht zufolge erklärt, seine Abberufung sei nicht rechtmäßig gewesen, also würden ihm weiterhin die in seinem Vertrag und im Aktiengesetz vorgesehenen Ansprüche zustehen. In einem Antwortschreiben eines Casinos-Anwalts sei nicht auf seine angebotene Verhandlungsbereitschaft eingegangen worden, also habe er sich zu einer Klage entschlossen. Laut „Kurier“, der sich auf Arbeitsrechtler beruft, stehen Sidlos Chancen, vor Gericht als Sieger hervorzugehen, „gut“.