Energie Steiermark eröffnet neuen E-Campus im Graz

Das modernste Ausbildungszentrum für grüne Energie steht in Graz: Landesenergieversorger Energie Steiermark errichtete in 15-monatiger Bauzeit den E-Campus, ein 4000 Quadrameter großes Gebäude in der Grazer Neuholdaugasse. Zehn Millionen Euro investieren die Vorstände Christian Purrer und Martin Graf in den Kampf gegen den Fachkräftemangel in der Steiermark: „Im neuen Campus können ab sofort 40 Prozent mehr Lehrlinge als bisher aufgenommen werden. Derzeit haben wir 100 junge Menschen in Ausbildung.“