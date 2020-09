„Leihomas“ trotzen Corona

Sie haben Geduld, meist auch viel Lebenserfahrung und immer genau dann Zeit, wenn andere arbeiten müssen – die „Leihomas“! Seit Jahren bereits bietet der katholische Familienverband diesen Betreuungsdienst im ganzen Land an. Noch vor dem Lockdown im März ist auch die Nachfrage unter den Eltern zuletzt wieder stark angestiegen. Und wie der katholische Familienverband nun überraschend bekannt gab, soll die großmütterliche Betreuung – und das, obwohl die Aufpasserinnen allesamt zur Risikogruppe zählen – auch im neuen Schuljahr wieder angeboten werden. „Unsere Leihomas bringen auch in diesen ungewissen Zeiten Ruhe, Gelassenheit und Erfahrung. Sie bieten individuelle und liebevolle Betreuung, die auch genau an die Bedürfnisse der Familie angepasst ist“, schildert Alexandra Schadinger, die zuständige Referentin des „Omadienstes“. All das aber nicht nur den Kindern zuliebe, sondern auch auf eigene Verantwortung