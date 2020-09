Über 500 neue Corona-Fälle: Rekord seit 31. März

Erneut ist ein trauriger Höchststand an Neuinfektionen im 24-Stunden-Vergleich in Österreich erreicht worden: Laut aktuellen Daten wurden deutlich über 500 neue Corona-Fälle registriert. Mehr waren es zuletzt nur am bzw. vor dem 31. März, mitten in der Lockdown-Phase! Rund zwei Drittel aller neuen Fälle wurden in Wien verzeichnet.