Um ein Viertel weniger Verkehrstote im Sommer

Maßnahmen gegen hohes Tempo

Für die Verkehrssicherheit in Österreich sind, so Gratzer, verstärkte Maßnahmen gegen zu hohes Tempo im Straßenverkehr und für mehr Aufmerksamkeit wichtig. Die Toleranzgrenzen beim Überschreiten von Tempolimits sind zu reduzieren, das Vormerksystems um Delikte wie Handy am Steuer und Raserei zu erweitern.