Bei Lehrlingen gibt es keine verlorene Generation

Der Fahckräfteengpass blieb

Bei Schweißtechnik- und Photovoltaik-Spezialist Fronius begannen vor wenigen Tagen gleich 38 Lehrlinge ihre Ausbildung, in der von Lasberg aus agierenden Wimberger-Gruppe waren es 27 Jugendliche, die ins Arbeitsleben starteten und nun Zimmerer, Hochbauer und Ähnliches werden wollen. Besonders viele offene Lehrstellen gibt es derzeit im Handel, in der Metall- und Elektro-Technik, sowie im Tourismus. „Der Fachkräfteengpass ist nach wie vor da“, so Dallamaßl. Darauf wies zuletzt auch Aurelia Neudorfer aus Zell am Pettenfirst mit ihrem Facebook-Posting hin, mit dem sie ihrer Verzweiflung bei der Personalsuche Ausdruck verliehen hatte.