Steirer und sein Sohn stoppen Geisterfahrerin (78)

Bange Szenen erlebten am Mittwochabend Martin Franz Waldsam und sein Sohn Maximilian (12) auf der A9 bei Gratkorn in der Steiermark: Der aufmerksame Zwölfjährige sah eine Geisterfahrerin und schlug sofort Alarm. Dem mutigen Duo gelang es, die Frau aufzuhalten und so möglicherweise einen Unfall zu verhindern.