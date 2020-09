Schulstart: Sorgenkind bleibt der Fernunterricht

Das neue Schuljahr nähert sich mit großen Schritten - und viele Eltern denken mit gemischten Gefühlen an den Schulstart in den Corona-Herbst. Auch der am Mittwoch von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) präsentierte Elternbrief hat viele Fragen offengelassen, am Donnerstag gab es weitere Empfehlungen des Bildungsministeriums. Vor allem beim viel diskutierten Thema Fernunterricht lässt sich aus dem Konzept „Schule im Herbst 2020“ die berechtigte Sorge vor einer Überlastung oder gar Überforderung von Schülern, aber auch Eltern herauslesen.