Weltweit mehr als 25,6 Millionen Corona-Infizierte

USA im Juli aus der WHO ausgetreten

Covax wird federführend von den Impfallianzen Gavi und Cepi und von der WHO getragen. Die USA waren im Juli aus der WHO ausgetreten. Präsident Donald Trump warf der in Genf ansässigen Organisation vor, zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert zu haben und unter der Kontrolle der Regierung in Peking zu stehen. Die EU hatte die Impfstoff-Allianz erst Ende August mit 400 Millionen Euro unterstützt.