Gladbach im Kopf

Die Saalfeldener dürfen sich in den nächsten Spielen – schon Dienstag geht es zum SAK – keine Umfaller mehr leisten. Druck verspürt Ziege aber keinen. „Als ich Sportdirektor in Gladbach war, war das klare Ziel der Aufstieg in die Bundesliga. Nach fünf Spieltagen waren wir auf Platz 14, am Ende stiegen wir als Meister auf. Dort hatte ich Druck, bei Saalfelden ist die Situation anders“, erzählte der Deutsche. Auch dass die Gegner, aufgrund der hohen Pinzgauer Ansprüche, unbedingt den Favoriten ärgern wollen, fällt Ziege auf: „Gegen uns sind alle doppelt motiviert. Es läuft nicht alles gut bisher, aber ich glaube an meine Mannschaft.“