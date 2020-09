„Alles kann belebt werden, es ist nie langweilig“

Bis zum Ei

„Ich spiele ’Animal Farm’ mit Klappmaulfiguren und hoffe, dass ich das Stück später auf Festivals und auch in Oberösterreich präsentieren kann“, schaut er in die Zukunft. Was begeistert ihn immer wieder? „Im Figurentheater kann alles belebt werden, von der kompliziertesten Marionette bis zum einfachen Ei. Und das macht es niemals langweilig.“