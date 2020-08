Bereits 175 Kroatien-Urlauber positiv getestet

Strengere Maskenpflicht in OÖ bleibt

Stelzer will die strengere Maskenpflicht in Oberösterreich vorerst weiter belassen. Bei den Infektionen im Tourismusort St. Wolfgang habe man gesehen, dass sie „ein Segen war“. Die von Franz Ages, dem Bereichsleiter Humanmedizin der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES), am Mittwochabend in der „ZiB 2“ geäußerte Vermutung, dass es eine Corona-Dunkelziffer von 300.000 Personen in Österreich geben könnte, habe auch ihn überrascht, gab Anschober zu. Es sei jedoch ohnehin auch eine neuerliche Random-Studie angedacht, um die tatsächliche Dunkelziffer zu erheben. Der Termin dafür stehe derzeit jedoch noch nicht fest.