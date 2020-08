„Dank“ Reiserückkehrern 347 Fälle in 24 Stunden

187 neue Corona-Fälle wurden allein in der Bundeshauptstadt verzeichnet, 67 in Oberösterreich, 21 in Niederösterreich und je 20 in Tirol und in Salzburg. Die Steiermark meldete elf neue Fälle, Vorarlberg zehn, Kärnten sechs und das Burgenland fünf. Viele der Neuinfizierten dürften von Urlauben am Westbalkan oder Kroatien zurückgekehrt sein.