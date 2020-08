187 neue Fälle in Wien: Höchster Anstieg seit März

Die Zahlen der AGES, die der „Krone“ vorliegen, sprechen eine eindeutige Sprache - und zeigen eine besorgniserregende Entwicklung in der Bundeshauptstadt. Kam es in den vergangenen sieben Tagen österreichweit zu 19,1 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, liegt dieser Wert in Wien aktuell bereits bei 39,5 - in einigen Wiener Bezirken sogar darüber.