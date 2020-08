300.000 Österreicher hatten womöglich schon Corona

Die Dunkelziffer an Corona-Infizierten in Österreich dürfte sehr viel höher liegen als bisher - mit rund 120.000 - geschätzt. Es sei „absolut“ möglich, dass bereits 300.000 Menschen Covid-19-positiv waren, sagte Franz Allerberger, Leiter des Bereichs Humanmedizin der Agentur für Ernährungssicherheit, am Mittwochabend in der „ZiB 2“. Er berichtete zudem von schweren Spätfolgen der Viruserkrankung.