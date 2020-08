Hofer zu Strache: „Kapitel für mich abgeschlossen“

„Hätten Maßnahmen schneller gesetzt“

Angesichts des aktuellen Chaos rund um die Kroatien-Rückkehrer übt Hofer im Gespräch einmal mehr Kritik an den „überzogenen“ Corona-Maßnahmen der Regierung. Zwar sei er kein Leugner des Virus und hätte im März und April genauso gehandelt wie Kurz, Anschober und Co., hätte aber sowohl beim Herunterfahren als auch beim Lockern „schneller gehandelt“. Eine FPÖ in der Regierung würde den Menschen jedenfalls nicht überall eine Maske aufzwingen, wie Hofer erklärt: „Es würde überall die Möglichkeiten der Hygiene geben, die Maskenpflicht nur in gesundheitlichen Einrichtungen wie Spitälern und Apotheken und eine allgemeine Gesundheitsoffensive wie etwa die tägliche Sportstunde in der Schule.“