Rendi-Wagner: „Masken sind ohne Konzept gefallen“

Für das zweite Sommergespräch hat sich Katia Wagner mit der Parteivorsitzenden der SPÖ im Lokal „BirdYard“ in Wien-Josefstadt getroffen. Pamela Rendi-Wagner, die als Ärztin eine Expertin in Sachen Corona und Impfungen ist, teilt im Interview vor allem gegen die Regierung und ihr Krisenmanagement aus. Kritik übt sie an der, ihrer Meinung nach, voreiligen Lockerung der Maskenpflicht im Juni und dem Umgang mit der drohenden Wirtschaftskrise. Auch bei einer Reform des Arbeitszeitmodells geht Rendi-Wagner in die Offensive und fordert erneut eine 4-Tage-Woche.