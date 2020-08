Eurowings lässt Mittelplatz gegen Bezahlung frei

Die Lufthansa-Tochter Eurowings bietet in der Corona-Krise nun doch einen freien Mittelplatz an - gegen Bezahlung. Ab 18 Euro pro Strecke können Passagiere dafür sorgen, dass in den typischen Dreier-Reihen der Mittelplatz neben ihnen während des gesamten Flugs frei bleibt.