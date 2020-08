Schwarzenegger wünscht Harris im Wahlkampf Glück

Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass er mit der Juristin Harris als Vize-Kandidatin in die Wahl gegen US-Präsident Donald Trump am 3. November ziehen will. Die beiden sollen beim Parteitag der Demokraten, der am Montag beginnt, offiziell nominiert werden. Schwarzenegger ist Republikaner, sein Verhältnis zu Trump gilt allerdings als schwierig.