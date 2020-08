Innviertler mit 1,98 Promille mit Pkw überschlagen

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Schärding lenkte am 16. August gegen 2.30 Uhr seinen Pkw auf der Eisenbirner Landesstraße von Münzkirchen kommend Richtung Diersbach. In der Ortschaft Sumetsrad der Gemeinde Rainbach, kam er auf Höhe Straßenkilometer 11,7 in Folge starken Nebels, in der dortigen Rechtskurve links von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet über die Straßenböschung, überschlug sich und kam im angrenzenden Maisfeld auf dem Autodach zum Liegen.