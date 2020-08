Inzwischen 98 Corona-Infizierte in Kärnten

Aktuelle Corona-Entwicklungen in Kärnten

Nachdem in einem Lokal am Millstätter See ein Corona-Fall bestätigt wurde, liegen bereits einige Testergebnisse von Mitarbeitern vor: Sie sind negativ. Eine weitere Testung soll dies bestätigen. Ebenfalls getestet werden ab kommender Woche die mobilen Pflegedienste in Kärnten.