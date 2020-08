Nun 89 Infizierte: Corona-Tests für mobile Dienste

Aktuelle Corona-Zahlen in Kärnten

Mit Stand Samstag, 10 Uhr, gibt es in Kärnten 89 am Coronavirus erkrankte Menschen. Aktuell sind fünf Genesene zu verzeichnen. Derzeit sind zwei Patienten in stationärer Behandlung, weitere Hospitalisierungen gibt es keine. 90 Prozent der neuen Infizierten sind unter 30 Jahre alt.