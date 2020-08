Motorradfahrer (63) auf Hochrindl verunglückt

Unfallserie in Kärnten

Der 55 Jahre alte Spittaler war am Vormittag in Richtung Heiligenblut unterwegs, als er beim Überholen auf die Gegenfahrbahn ausschwenkte. Dabei bemerkte er nicht, dass ein Motorradfahrer (26) aus Spittal bereits hinter ihm auf der Gegenfahrbahn fuhr und ebenfalls überholen wollte. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Fahrzeug des 55-Jährigen und kam dabei zu Sturz. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C 7 in das Klinikum Lienz geflogen.