KI tritt in Luftkampf gegen F-16-Pilot an

Nachdem sie in den beiden Vortagen gegeneinander angetreten sind, muss sich das Team mit der besten KI am 20. August im Simulator gegen einen echten F-16-Piloten behaupten. „Unabhängig davon, ob der Mensch oder die Maschine den abschließenden Luftkampf gewinnt, geht es bei den AlphaDogfight Trials darum, das Vertrauen in die KI zu stärken“, so Javorsek. „Wenn sich der KI-Champion den Respekt eines F-16-Piloten verdient, sind wir dem Ziel eines effektiven Mensch-Maschine-Teams im Luftkampf einen Schritt näher gekommen.“