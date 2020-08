Bestätigt: Strache hat genügend Unterschriften

Partei Wandel zettelte Debatte um Straches Wohnsitz an

Die Kleinstpartei Wandel tritt, wie sie auf der Homepage mitteilt, bei der BV-Wahl in Neubau an. Die Liste hat zuletzt ordentlich an Präsenz gewonnen. Sie hatte via Sachverhaltsdarstellung die Debatte um den Wohnsitz von Heinz-Christian Strache angezettelt - wo die Wahlbehörde nun prüft, ob der Ex-FPÖ-Chef überhaupt in Wien kandidieren darf.