Partei Wandel bezweifelt, dass Strache Wiener ist

Familie Strache zelebrierte ihr Familienglück des Öfteren publikumswirksam und lud dazu auch gerne die Medien ein, um sich in Home-Storys in Klosterneuburg zu inszenieren. Doch bei dem schicken Domizil im noblen Stadtteil Weidling dürfte es sich lediglich um einen Nebenwohnsitz handeln - denn wer Wiener Bürgermeister werden will, muss auch in der Bundeshauptstadt wohnen, so will es der Gesetzgeber. Auf dem Papier gibt Strache auch offiziell an, dass er seinen Hauptwohnsitz in der Metropole habe.