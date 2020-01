Martha Bißmann tritt jetzt bei Wien-Wahl an

Aufgefallen war Hakan Gördu, der Bißmanns Ankündigung am Dienstag ebenfalls auf Facebook teilte, in der Vergangenheit vor allem als UETD-Vizechef. Die Union Europäisch-Türkischer Demokraten gilt als verlängerter Arm der türkischen Regierungspartei AKP in Europa - und organisierte in Österreich etwa den umstrittenen Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan 2014 in der Wiener Albert-Schulz-Halle.