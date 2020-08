US-Außenminister Pompeo kommt auch nach Wien

US-Außenminister auf Europatour

Vor seinem Österreich-Besuch trifft Pompeo am Dienstag (11. August) den tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis sowie den tschechischen Außenminister Tomas Petricek in Prag. Im Rahmen der Europa-Reise will Pompeo auch Polen und Slowenien besuchen. Die vier Länder seien „alle große Freunde Amerikas“. „Ich erwarte, dass es eine sehr wichtige und produktive Reise sein wird“, sagte er auf eine Pressekonferenz in Washington.