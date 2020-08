USA verstärken Truppenpräsenz in Polen

Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak hatte am Freitag gesagt, die USA würden „mindestens“ 1000 US-Soldaten nach Polen verlegen. Zwei Tage zuvor hatten die USA den Abzug von knapp 12.000 Soldaten aus Deutschland verkündet. Ein Teil der Truppen soll in die USA zurückkehren, ein Teil in andere europäische Länder verlegt werden.