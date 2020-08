Donaukanal-Gewaltopfer im Krankenhaus gestorben

Eines jener beiden Opfer, die am Donaukanal brutal attackiert worden sind, ist am Donnerstag im Spital gestorben. Der 25-jährige irakische Staatsbürger erlag seinen massiven Kopfverletzungen. „Wir ermitteln jetzt wegen Mordes“, betonte Polizeisprecher Markus Dittrich am Donnerstag.