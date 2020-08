Nach Faustschlag in Lebensgefahr: Fahndung

Dramatisches Ende eines Zusammenstoßes eines Fahrradfahrers mit einem Fußgänger in Wien: Offenbar im Zuge einer sich daraus entwickelten Auseinandersetzung der beiden versetzte der bislang unbekannte Radler dem 47-jährigen Passanten einen Faustschlag. Der Mann stürzte in der Folge zu Boden und schlug mit dem Kopf am Asphalt auf - er schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei sucht nun nach dem Angreifer per Phantombild.