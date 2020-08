Attacken am Donaukanal: Polizei sucht nach Zeugen

Die Wiener Landespolizeidirektion hat nach einem Gewaltdelikt am Donaukanal in Wien-Leopoldstadt am Sonntag nun einen Zeugenaufruf gestartet: Personen, die Videos oder Bilder zu dem Verbrechen gemacht haben, bei dem ein 25-Jähriger von einem Unbekannten lebensgefährlich verletzt wurde, werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden.