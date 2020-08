Wiener wollen mehr Grün und weniger Beton

„Viele Luxuswohnungen ewig leer“

Wichtig: Gehen die neuen Wohnungen an die Bevölkerung oder an Finanzinvestoren? „Im 22. Bezirk wird alles bebaut. Ob es Bedarf gibt, ist fraglich, stehen viele Luxuswohnungen ewig leer“, so Julia T. Auch wie etwas errichtet wird, ist ein großes Thema: „Es ist nicht hinzunehmen, dass riesige Wohnbauten mitten in Einfamilienhäuser gepfercht werden“, kritisiert eine Leserin.