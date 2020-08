Arnies große Öko-Gipfelpläne in Wien

Greta Thunberg diesmal nicht dabei

„Arnie wird seine Mahnung schon am frühen Vormittag in der Hofreitschule an prominente Gäste wie Präsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Sebastian Kurz, Umweltministerin Leonore Gewessler und EU-Kommisionsvizepräsident Frans Timmermans richten“, versichert Organisatorin Monika Langthaler. Wegen der Besucherbeschränkungen werden Klimahelden, etwa Schimpansen-Mutter Jane Goodall, per Video-Liveschaltung aus aller Welt dabei sein. Nur eine wird - wie die „Krone“ erfuhr - fehlen: die Schwedin Greta Thunberg! Sie muss ab Mitte August wieder die Schulbank drücken.