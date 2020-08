Haben Sie noch immer Lampenfieber, Herr Moretti?

Geboren am 11. Juli in Gries am Brenner (Tirol). Studium der Musik in Wien, Wecjsel an die Otto-Falckenberg-Schauspielschule in München. Erste Auftritte an den Münchner Kammerspielen, 1995 gibt er sein Debüt am Burgtheater. Seit 2012 spielt der vielfach preisgekrönte Theater- und Filmschauspieler bei den Salzburger Festspielen, seit 2017 den Jedermann. Verheiratet mit der Vorarlberger Oboistin Julia Moretti, vier Kinder. Die Morettis leben auf einem 400 Jahre alten Bauernhof in Tirol. halten Rinder und erzeugen Bioprodukte.