Regiebuch von Theaterlegende Reinhardt präsentiert

Max Reinhardt, der schon 1911 die Regie für das Stück übernommen hatte, erlaubt mit seinem Buch einen „Einblick in die Fantasie“ seines Wesens. Margarethe Lasinger, Leiterin der Dramaturgie, meinte: „Es war die logische Konsequenz, dass hier in Salzburg Festspiele begründet wurden, mit dieser denkwürdigen Aufführung des ,Jedermann‘ am 22. August 1920 am Domplatz.“