BMW F 900 XR: Erfreulich starke kleine Schwester

Unterm Strich

Die BMW F 900 XR passt im Alltag wie auch auf der längeren Tour, wenn man sich mit ihrem etwas eigenwilligen Fahrverhalten arrangiert. In der Preisliste steht sie ab knapp 13.000 Euro, das Testbike kommt allerdings mit einigen Paketen (ohne Navi) auf ungefähr 16.000 Euro. Keyless Go, Tempomat, Heizgriffe etc. - eine BMW kauft man in der Regel nicht nackt.