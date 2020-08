Sturm: Spendlhofer trainiert nur mehr separat!

Sturms Neo-Cheftrainer Christian Ilzer bat am Samstag bei sengender Hitze zu den ersten Leistungstests seiner neuen Mannschaft in Graz-Messendorf. Auch Lukas Spendlhofer spulte das Programm ab. Künftig wird der Routinier - wie die Spieler Lackner, Grozurek und Eze - aber nicht mehr am taktischen Teamtraining der Schwarz-Weißen teilnehmen, sondern separat mit einem eigenen Trainer trainieren!