Sohn: „Warteten, bis Mama sich von ihm trennt“

Dass er Gabriela K. in der Holzhütte in Neustift/M. erwürgt und dann per Seilzug aufgehängt habe, gibt Otto L. zu (die Unschuldsvermutung gilt). Es sei im Affekt passiert, als eine Aussprache am Dienstag eskaliert sei. Wegen Suizidgefahr ist der Mühlviertler im Linzer NeuromedCampus untergebracht.