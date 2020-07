Opfer wurde mit Seilwinde in Waldhütte aufgehängt

Entsetzlich! Erst soll Otto L. (60) seine Ex-Lebensgefährtin Gabriela K. (59) in Neustift im Mühlkreis (Oberösterreich) mit bloßen Händen erwürgt, dann mit einer elektrischen Seilwinde am Tatort, in einer Gartenhütte, aufgehängt haben. Der Mordverdächtige wollte sich dann selbst das Leben nehmen und biss bei seiner Rettung zwei Sanitäter.