Wie funktioniert eigentlich der Regensensor?

Der Winkel, in dem der Lichtstrahl gegen die Scheibe geschickt wird, ist so gewählt, dass das Licht an der äußeren Scheibenoberfläche reflektiert und zurück gespiegelt wird. Die zweite Diode, eine Empfangsdiode, misst, wie viel Licht zurückkommt. Bei Trockenheit wird das Licht zu einhundert Prozent reflektiert, doch je nasser die Scheibe wird, desto lichtdurchlässiger wird die Oberfläche. So kann der Regensensor die Niederschlagsmenge errechnen und den Scheibenwischer aktivieren beziehungsweise die Intensität entsprechend anpassen. Wichtig dabei ist, dass der Sensor im Bereich des Wischfeldes angebracht wird, damit die Oberfläche ständig wieder von Nässe befreit wird. Außerdem ist der Sensorbereich in der Regel von innen beheizt, um Messfehler durch Kondensationsfeuchte auszuschließen.