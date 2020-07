Serie von Motorrad-Unfällen am heißesten Tag

Am Dienstag, dem bisher wärmsten Tag des Jahres, kam es in der Steiermark zu einer Serie an Motorradunfällen mit Verletzten: In Trofaiach kollidierte ein Auto mit einem Biker, in Eibiswald krachte ein Motorradfahrer in das Heck eines Lkw, in Mariazell stürzte ein Südsteirer in einer Kurve.