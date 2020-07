In Irland, wo das Werk nach einem zwischenzeitlichen Stopp erst seit Juni wieder in Betrieb ist, wurden 18 Mitarbeiter abgebaut. In der gesamten Gruppe sind bis Freitag noch 77 Beschäftigte in Kurzarbeit, ab Samstag kehrt Rubble Master dann endgültig in den Vollbetrieb zurück. „Wir haben nach der Endzeitstimmung zu Beginn zum Glück sehr schnell wieder die Füße auf den Boden bekommen“, sagt Gerald Hanisch, Eigentümer des auf Brecher und Siebe für die Recycling- und Naturstein-Industrie spezialisierten Unternehmens.