Vermisste Frau nach fünf Tagen von Jäger gefunden

Am Sonntag gegen 6 Uhr früh entdeckte dann ein 41-jähriger Jäger aus dem Bezirk Murau die Abgängige auf einem Forstweg in der Nähe des sogenannten Kreuzecks in Scheifling. Die 52-Jährige war ansprechbar, jedoch unterkühlt und geschwächt. Das Rote Kreuz führte die Erstversorgung durch und lieferte die Wienerin in das Krankenhaus Friesach ein.